Suriye muhalefeti Astana'dan çekildi

Suriye konulu toplantıların 4. turunda, görüşmelere katılan askeri muhalefet heyeti, önerilerini içeren bir belgeyi taraflara iletmesinin ardından otelden ayrıldı. Daha sonra açıklama yapan muhalif kaynaklar, Rusya'nın Suriye'de Hama ve Dera illerinde düzenlediği hava saldırılarının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Muhalif kaynaklar, Rusya'nın toplantıda ele alınmak üzere sunduğu şartların çok ağır olduğunu da kaydederek, tüm bu nedenlerle görüşmelere katılımlarını geçici olarak askıya aldıklarını açıkladı.



İki gün sürecek şekilde planlanan Astana görüşmelerinde Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal, Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari, Suriye askeri muhalefetine Muhammed Alluş başkanlık ediyor.



Suriye devleti ise Beşar Caferi tarafından temsil ediliyordu. Görüşmelere, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Ürdün Dışişleri Bakanı Danışmanı Nawaf Wasfi Tel ve ABD Dışişleri Bakanlığının Yakın Doğu İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Steward Johnson da katılıyor.

Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde Suriye'de çatışan taraflar arasında sağlanan ateşkes 30 Aralık 2016'da yürürlüğe girmişti. 6 Şubat'ta sadece garantör ülkelerin katılımıyla yapılan toplantıda ateşkesi izleme mekanizmasına ilişkin teknik detaylar ele alınmıştı.

Astana 2 toplantısı, 15-16 Şubat'ta düzenlenmişti. Astana 3. toplantısı da 14-15 Mart’ta yapılmıştı.

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