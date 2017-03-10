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Suriye Ordusu Fırat'ın kıyısında

Rusya Genelkurmay Başkanlığı Ana Harekat Dairesi Başkanı Orgeneral Sergey Rudskoy, Suriye ordusunun 4 yıl sonra ilk kez Fırat Nehri'nin kıyısına ulaşmayı başardığını açıkladı

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Suriye Ordusu Fırat'ın kıyısında
Rus hava grubunun Suriye ordusuna Halep'teki operasyon sırasında destek verdiğini ve operasyonun Fırat Nehri'nin batı kıyısında düzenlendiğini belirten Rudskoy, "Suriye ordusu, Rusya Hava-Uzay Kuvvetleri'nin desteğiyle, IŞİD'e karşı mücadelesini sürdürüyor. Halep'in doğusunda önemli bir başarı elde edildi. Suriyeli birlikler, 4 yıl aradan sonra ilk kez El Hafsa'nın doğusunda Fırat'ın kıyısına ulaştı" dedi. Suriye ordusunun kıyı şeridinin 15 kilometrelik kesiminde kontrolü elinde tuttuğunu aktaran Rudskoy, "Su arıtma ve dağıtım istasyonu ele geçirildi. Islah çalışmalarının tamamlanmasının ardından Halep ve çevresine içme suyu tedarik edilecek. Şu anda Suriyeli birlikler, Fırat'ın batı kıyısında teröristlere yönelik operasyonlarına devam ediyor" dedi. DIŞ HABERLER

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