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Suriye ordusu gizli sığınakları buldu

Suriye ordusu, geçtiğimiz aralık ayında tamamının kontrolünü sağladığı Halep kentinin yakınlarında, militanların silah depoladığı ve kaçırdıkları kadınları zorla tuttukları gizli sığınaklar buldu

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Suriye ordusu gizli sığınakları buldu
Suriyeli askeri kaynak, Sputnik'e demecinde, Halep yakınlarında militanların cephanelerini sakladıkları ve kaçırdıkları kadınları tuttukları üç sığınak bulduklarını söyledi. Kaynağa göre, bu sığınaklardan birinde tutulan kadınlardan biri, militanların kendilerine tecavüz ettiğini ve yemek yapmaya zorlandıklarını anlattı. Kaynak ayrıca, sığınaklarda çok sayıda ABD yapımı silah bulduklarını belirtti. DIŞ HABERLER

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