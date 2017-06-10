Suriye ordusu Irak sınırına ulaştı

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, koalisyon uçaklarının bölgede Suriye hükümet güçlerini hedef almasına rağmen, Badiye Çölü yönündeki taarruzunu sürdüren Suriye ordusu ve müttefik güçler, Irak sınırına ulaştı. Operasyon sırasında bölgede faaliyet yürüten IŞİD'e bağlı tüm militanlar imha edildi.



ABD önderliğindeki IŞİD karşıtı koalisyon güçleri, önceki gün Suriye'de Tanf'a yakın bölgede, Suriye ordusuyla hareket eden güçleri 3. kez vurmuştu. IŞİD karşıtı koalisyona ait savaş uçakları, salı günüyse Türkiye, İran ve Rusya'nın girişimiyle kurulan güvenli bölgelerden birisinde yer alan Tanf yakınlarında Suriye ordusuyla hareket eden güçleri vurmuştu. Koalisyon, tank, topçu birlikleri ve çok sayıda askeri aracın yer aldığı bir birliği vurmuştu.