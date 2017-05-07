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Suriye ordusu kontrol alanını genişletti

Suriye medyası, ordunun ülkenin Lübnan ile sınırdaki Kalamun Al Garbi bölgesini teröristlerden temizleyerek, Suriye-Lübnan sınırının 113 kilometrelik bir kısmını kontrol altına aldığını açıkladı

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Suriye ordusu kontrol alanını genişletti

Haberde, "Şam bölgesinde bulunan ordu birlikleri ve müttefikleri, Kalamun Al Garbi bölgesini terörist gruplardan temizledi. Bölge, daha önce kurtarılan Zabadani bölgesiyle birleştirildi. Bu şekilde Suriye-Lübnan sınırının 113 kilometrelik bir kısmında güvenlik tam olarak sağlanmış oldu" ifadelerine yer verildi.

Suriye'nin Lübnan'la sınırının toplam uzunluğu 356 kilometre. Sınır bölgesinin büyük bir kısmını Suriye ordusu kontrol ediyor, ancak bazı bölgeler teröristlerin elinde. Suriye yönetimi, daha önce Zabadani bölgesinde bulunan militanlarla anlaşarak, aileleriyle beraber bölgeyi güvenli bir şekilde terk edip İdlib'e yerleşmelerini sağlamıştı. DIŞ HABERLER

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Suriye Ordusu Kontrol Alanını Genişletti
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