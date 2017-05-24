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Suriye ordusu o üsse geri dönüyor

Suriye ordusu, savaş uçakları ve personelini, ABD'nin nisanda hava saldırısı düzenlediği El Şayrat üssüne yeniden konuşlandırma yaptı

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Suriye ordusu o üsse geri dönüyor

ABD'li savunma yetkililerinin verdiği bilgiye göre, Suriye ordusu, Humus yakınlarında yer alan El Şayrat üssünün hava saldırısında tahrip olan altyapısının bir kısmını tamir edip Su-22 ve MiG-23 uçaklarını yeniden buraya konuşlandırmaya başladı.

Yetkililerden biri, "Yakında yeniden oradan uçmaya başlayacaklar" dedi. ABD Deniz Kuvvetleri, Suriye hükümetinin İdlib'de kimyasal silah kullandığı yönündeki iddialar üzerine 7 Nisan'da Başkan Donald Trump'ın emriyle El Şayrat üssüne Tomahawk füzeleri fırlatmıştı. ABD'nin füze saldırısı, Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.

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