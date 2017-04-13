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Suriye, Rusya'dan yeni silahlar isteyebilir

Rusya Federasyon Konseyi Dış İlişkiler Komitesi Başkan Yardımcısı Vladimir Cabarov, Şam'ın ABD'nin füze saldırısı ihtimaline karşı Moskova'dan Buk ve Tor hava savunma sistemleri isteyebileceğini söyledi

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Suriye, Rusya'dan yeni silahlar isteyebilir
Gazetecilere konuşan Cabarov, "Suriye'nin bizden yardım isteyip ABD'nin seyir (cruise) füzelerini vurmak için Buk ve Tor hava savunma sistemleri talep edeceğini düşünüyorum. Suriye'nin kendilerine yönelik bu saldırganlığa karşılık verme ve toprakları korumaya hakkı var" ifadelerini kullandı. Cabarov, Rusya'nın Suriye'de konuşlu S-400 hava savunma sistemlerini de yalnızca kendi birimlerini korumak için kullanacağını da vurguladı. DIŞ HABERLER SERVİSİ

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