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Suriye’den elini çek!

ABD'nin birçok kentinde ve Beyaz Saray önünde Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ve füze saldırısını protesto etmek için protesto eylemleri düzenlendi.

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Suriye’den elini çek!
ABD'nin birçok kentinde ve Beyaz Saray önünde Suriye'ye yönelik askeri operasyonu ve füze saldırısını protesto etmek için protesto eylemleri düzenlendi. Eylemlerin bir adresi de, New York ve Chicago'da bulunan Trump kuleleriydi. Beyaz Saray'da bir araya gelen eylemciler adına yapılan konuşmada bir aktivist, "Önce bombalayıp sonra sorular sormak yerine, objektif bir inceleme yapılması gerekmiyor mu?" diye sordu ve ABD yönetimini, Suriye'ye yönelik politikalarını değiştirmeye çağırdı. ABD'nin birçok kentinden Beyaz Saray önüne gelen protestocular, "Suriye'den elini çek" pankartları taşıyarak savaş karşıtı konuşmalar yaptı. Konuşmalarda, Suriye'ye yönelik askeri saldırganlığın çözüm olmayacağı vurgulandı. Beyaz Saray önündeki protestoda, "Irak'ta olduğu gibi hayali kitle imha silahları gerekçe gösterilerek yeni bir saldırı dalgası başlatılmak isteniyor. Tam bu noktada, her ABD vatandaşının, Beyaz Saray'ın, Pentagon'un, CIA'in, yeni bir askeri saldırganlığa gerekçe üretmek için yalan söylediğini düşünmesi gerekiyor" denildi. DIŞ HABERLER
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ABDBeyaz Saray
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