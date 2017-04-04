Suriyeli Türkmenler BM'ye başvurdu

Bozoğlan, İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen 5. tur Suriye konulu görüşmelerin ardından değerlendirmelerde bulundu. STM Başkanı, BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya Suriye Türkmenlerini tanıtan "Suriye'de Türkmen Gerçeği" ve siyasi geçiş sürecinde Türkmenlerin taleplerini içeren "Suriye Türkmenlerinin Yeni Suriye Bildirisi" başlıklı iki belge ilettiklerini söyledi. Bozoğlan, söz konusu belgelerde, Türkmenlerin kültürel haklarının geçiş yönetimi anayasasında korunmasını talep ettiklerini dile getirdi. Bunun dışında özel bir talepleri olmadığını vurgulayan Bozoğlan, "Suriye'nin parçalanmasına karşıyız. Herkesle eşit bir şekilde yaşamak istiyoruz." dedi. "Suriye'de Türkmen Gerçeği" başlıklı belge, Türkmenlerin 11. yüzyıldan beri Suriye'de yaşadıkları ve yaklaşık 1 milyonunun anadilini muhafaza ettikleri bilgisine yer veriyor. Türkmenlerin Halep, Lazkiye, Humus, Hama ve Şam'da dağılmış şekilde yaşadıklarını belirten belgede, 6 yıldır süren iç savaşta Beşşar Esed rejimi ve terör örgütü DEAŞ saldırılarında Türkmen yerleşimlerin büyük zayiata uğradığı vurgulanıyor. Belgede, başta Türk dilinin kullanımı ve geliştirilmesinin anayasa güvencesi altına alınması olmak üzere, temelde Türkmenlerin siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarının tanınması yer alıyor. AA