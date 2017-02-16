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Suriye’yi karış karış geri alacağız

Esad, Türkiye, İran ve Rusya, çatışmaların sona erdirilmesi için çaba gösterirken Batı’yı pasif kalmakla suçladı. Esad, hedeflerini ‘Suriye’nin her karış toprağını geri almak’ olarak açıkladı

16 Şubat 2017 Perşembe 17:19
Suriye’yi karış karış geri alacağız

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, Rakka'nın kendileri için öncelikli bir hedef olmadığını, öncelikli hedefin Suriye'nin her karış toprağını geri almak olduğunu kaydetti. Fransız medyasına konuşan Esad, "Rakka bir sembol" dedi.

Esad, Fransa'da düzenlenen cihatçı saldırıların ise Rakka'daki IŞİD'liler tarafından planlanmamış olabileceğine dikkat çekti. Şam yakınlarında ve her yerde IŞİD'lilerin bulunduğunu belirten Esad, "Savaşın gelişimine bağlı olarak her yer öncelikli. Şu anda Palmira'dalar ve Suriye'nin doğu bölgesindeler” dedi.

300 bin kişinin yaşamını yitirdiği çatışmaların sona erdirilmesi için yapılan uluslararası müzakerelere ilişkin de açıklama yapan Esad, "Batı ülkeleri Cenevre'de bir şeyler başarma şansını iki kez kaybetti” dedi.

Beşar Esad, Türkiye, Rusya ve İran, Astana'daki görüşmelerde öncülük yaparken Batı'nın pasif kaldığını kaydetti. Koalisyonu, 'hükümete karşı teröristleri temsil eden muhaliflere destek olmakla' suçlayan Esad, "Suriye'de barışı sağlamak istemediler” dedi.

Esad, hükümetinin işkence uygulamaları yaptığı iddialarını reddetti ve aynı şekilde Uluslararası Af Örgütü'nün Şam yakınındaki bir hapishanede infaz ve şiddet iddialarını da geri çevirdi. Esad, "Af Örgütü'nün çocukça raporunun tek bir kanıt bile içermediğini” savunarak, "Muhalif olan birkaç tanıkla görüşme yaptılar. Yani önyargılı” dedi.

ABD, Suriye'ye kara gücü gönderebilir

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon) Suriye'nin kuzeyine konvansiyonel kara gücü gönderme teklifinde bulunmayı değerlendirdiği iddia edildi.

CNN televizyonunun haberinde, ismi açıklanmayan bir savunma yetkilisinin "Bir süreliğine konvansiyonel kara birlikleri Suriye'ye gidebilir" dediği belirtildi. Yetkilinin, konunun ABD Başkanı Donald Trump'ın takdirine kaldığını ifade ettiği kaydedildi.

Trump, geçen ay bir Başkanlık Genelgesi ile Savunma Bakanı Jim Mattis'ten 30 gün içerisinde IŞİD ile mücadeleyi hızlandıracak bir plan hazırlamasını istemişti. Söz konusu bilgilerin Pentagon'un Trump'a sunmak üzere hazırladığı planın bir parçası olduğu iddia ediliyor.

Trump tarafından onaylanırsa ABD'nin Irak savaşından beri ilk kez bu ülkenin sınırdaşına operasyon yapmak üzere konvansiyonel kara gücü göndereceği belirtiliyor. CNN'in iddiasına göre konu halihazırda resmi bir boyut kazanmış değil ve kara gücünün Suriye'deki misyonunun ne olacağı konusunda henüz bir detay bulunmuyor ancak gerçekleşirse bazı kuvvetlerin Kuveyt'ten Suriye'ye gireceği ifade ediliyor.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 16.02.2017 17:44
Anahtar Kelimeler:
Suriye’yi Karış Karış Geri Alacağız
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