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Suudi Arabistan, İran düşmanlığını körüklüyor

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr, Almanya'nın Münih kentinde gerçekleştirilen 53. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, İran'ın dünyada teröre destek veren en büyük devlet olduğunu söyledi.

20 Şubat 2017 Pazartesi 17:19
Suudi Arabistan, İran düşmanlığını körüklüyor
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr'in sözlerinin ABD Başkanı Trump'ın yeni Ortadoğu politikası ile paralellik arzetmesi dikkat çekiyor.

İran'ın, vatandaşlıkları ve egemen ülkelerin haklarını görmezden gelerek dünyanın her yerinde Şiileri desteklediğini öne süren Cubeyr, dolayısıyla İran'ın, birçok ülkenin iç işlerine müdahale ettiğini ve uluslararası hukuka saygı duymadığını belirtti.

Cubeyr, ülkesinin Trump ile "terör örgütü DEAŞ'ın ortadan kaldırılması" konusunda aynı bakış açısına sahip olduğunu aktardı. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Münih Konferansı'nda İran hakkında sarf ettiği ifadeleri eleştirerek, Çavuşoğlu'nun sözlerini 'yapıcılıktan uzak olarak' tanımladı. İran'ın bölgedeki politikasının, tüm komşu ve bölge ülkelerinin güvenliğini ve istikrarını sürdürmek olduğunu belirten Kasımi, dünyadaki pek çok ülkenin İran'ın politikalarını izlediğini ve bu tavrını desteklediğini ekledi.

DIŞ HABERLER

Son Güncelleme: 20.02.2017 17:30
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erdem 2017-02-21 11:10:24

BOP ta üçüncü perde açıldı, sözde devletin 4. parçası İran da sıra. Washington ın bu hamlesi Rusya nın bölge siyasetine karşı.

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