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Suudi Arabistan’a silah yetmiyor

Rusya Sanayi ve Ticaret Bakanı Denis Manturov, Moskova ile Riyad’ın silah sevkiyatı ile ilgili görüşme yaptığını bildirdi.

21 Şubat 2017 Salı 14:45
Suudi Arabistan’a silah yetmiyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen Ortadoğu'nun en büyük savunma sanayii fuarı IDEX-2017'de konuşan Manturov, "Suudi Arabistan ile hem uçaklar, hem de kara taşıtları konusunda görüşmeler yapıldı. Detayları açıklayamam, ancak görüşmeler sürüyor" diye konuştu.

Manturov, Abu Dabi'de düzenlenen IDEX-2017'de Rus heyetine başkanlık ediyor. Öte yandan Manturov, Ortadoğu ülkelerinden bir tanesiyle T-90MS tanklarının satışına ilişkin büyük bir anlaşmanın imzalandığını açıkladı. Rus yetkili, T-90MS'lerin satış anlaşmasının, yapılan birçok testten sonra Aralık ayında imzalanmış olduğunu sözlerine ekledi.

Manturov, ayrıca en yakın zamanda Rus ordusunun kullanımı için geliştirilen T-90AM modelinin ihracata yönelik modifikasyonu olan T-90MS'lerin satışına ilişkin bir anlaşma daha imzalamayı planladıklarını kaydetti.

Uralvagonzavod fabrikasının üretimini gerçekleştirdiği T-90MS tanklarının ilk tanıtımı 2011 yılında Rusya'nın Nijniy Tagil kentinde düzenlenen Russian Expo Arms adlı uluslararası silah fuarında yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Suudi Arabistan’a Silah YetmiyorRiyadSuudi ArabistanRusyaAbu Dabi
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