Suudi Arabistan’a şok

ABD Senatosu, 11 Eylül 2001’de New York’taki İkiz Kuleler ile Washington’daki Savunma Bakanlığı binasına düzenlenen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırılarında ölenlerin ailelerinin Suudi Arabistan’a dava açmasına imkan tanıyan yasa tasarını Mayıs 2016’da onaylamıştı. Senato’nun kararının ardından ABD’li sigorta şirketi Travelers Cos’a 20’den fazla kişi, aralarında banka, şirket ve yardım kuruluşlarının da olduğu 10 kurum hakkında ‘El Kaide’ye destek vererek 11 Eylül saldırılarına yardım ve yataklık ettikleri’ suçlamasıyla dava açtı. Manhattan Bölge Mahkemesi’ne açılan dava dosyasında, El Kaide’nin 11 Eylül saldırısını suçlanan kurumların yardımı olmadan ‘başarılı’ şekilde planlaması, koordine olması ve gerçekleştirmesinin olası olmadığı belirtildi. En az 4.2 milyar dolar tazminat talep eden davacıların şikayetçi olduğu kurumlar arasında, Al Rajhi Bank, büyük bölümü Suudi Arabistan yönetimi ve Kamu Yatırım Fonu’na bağlı olan National Commercial Bank, havacılık inşaat şirketi Dallah Avco ile inşaat şirketi Mohammed Binladin Co ve Mekke merkezli yardım kuruluşu Muslim World League de var. DIŞ HABERLER