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Tahran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Tahran'ın nükleer programına ilişkin 2015 tarihli anlaşmaya bağlı olduklarını söyledi

08 Şubat 2017 Çarşamba 14:51
Tahran'dan 'nükleer anlaşma' açıklaması

Moskova'da Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile görüşen Arakçi, "Önceden diyalogumuz çok verimliydi. Gelecekte de verimli bir diyalogun sürdürülmesini umuyoruz. İran, Kapsamlı Ortak Eylem Planı'ndaki (JCPOA) yükümlülüklerine bağlı" dedi.

Arakçi, anlaşmanın önündeki sorunları tartışmaya ve bu konuda fikir alışverişi yapmaya hazır olduklarını da belirtti. Ryabkov da, bugünkü görüşmenin uluslararası ilişkilerde istikrar sağlayıcı bir unsur olarak gördüğü nükleer anlaşmanın uygulanması bakımından verimli olmasını umduğunu ifade etti.

İran ile BM Güvenlik Konseyi (BMGK) ve Almanya’dan oluşan P5+1 ülkeleri arasında Avusturya’nın başkenti Viyana’da imzalanan nükleer anlaşma, 19 Ekim'de yürürlüğe girmişti.

Rusya endişeli

Öte yandan İran’ın, bu anlaşmadan çekilme ihtimalinin Rusya’yı endişelendirdiği belirtildi. Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın nükleer silahların yaygınlaşmasının önlenmesi departmanının başkanı olan Mihail Ulyanov yaptığı açıklamada, “Gerçekten endişeliyiz çünkü ABD yönetiminin (İran’a karşı) son derece sert bir retorik kullandığını görüyoruz ve İran da buna karşılık sert bir retorik kullanıyor” dedi.

Ulyanov şöyle devam etti: “Tahran’ın nükleer anlaşmadan çekilmesi gibi bir tehdidin söz konusu olup olmadığına gelirsek, böyle bir sonucun tüm uluslararası toplum için büyük bir başarısızlık olacağını söyleyebilirim”

DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Tahrandan Nükleer Anlaşma AçıklamasıİranNükleerRusya
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