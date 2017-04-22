Taliban asker kılığında saldırdı

Belh Vilayet Meclisi Başkanı Muhammed İbrahim Hair Andeş, saldırıda 140'tan fazla askerin hayatını kaybettiğini teyit etti. Taliban ise ölü ve yaralı sayısının 500'ün üzerinde olduğunu ileri sürdü. Belh Afganistan'da güvenliğin nispeten iyi durumda olduğu vilayetler arasında sayılıyor. Afganistan Savunma Bakanlığı'nın verdiği bilgilere göre, Taliban militanları Afgan askeri üniformalarını giyerek, askeri araçlar ve sahte belgelerle askeri üsse geldi. Saldırı askeri üssün girişine bir roket atılmasıyla başladı. 10 Taliban militanı daha sonra üsteki camide Cuma namazını kılan asker ve subaylara saldırdı. Saldırganlardan 7'si öldürülürken, ikisinin üzerindeki patlayıcıları ateşleyerek intihar ettiği ve birinin de gözaltına alındığı kaydediliyor. ABD kaynaklarına göre Mezar-ı Şerif'teki saldırı birkaç saat boyunca devam etti. Taliban 4 savaşçısının daha önce bu askeri üste görev yaptığını ve üs hakkında bilgi sahibi olduğunu açıkladı. DIŞ HABERLER