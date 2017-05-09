Tanzanya'nın yıldızı parlıyor

Doğu Afrika'nın Hint Okyanusu kıyılarındaki Tanzanya, hem siyasi istikrarı hem son yıllarda katettiği ekonomik büyüme hem de çoğu işlenmemiş yeraltı zenginlikleriyle bölgenin önemli ülkeleri arasında yer alıyor. Kuzeyinde Kenya ve Uganda, batısında Ruanda, Burundi ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti, güneyinde de Zambiya, Malavi ve Mozambik'in bulunduğu Tanzanya'nın doğusu Hint Okyanusu'na açılıyor.



Tanganika ve Zanzibar adlı bağımsız devletlerin 1964'te birleşmesinden doğan Tanzanya, ismini ve bayrağını da bu birleşmeden almış. Yaklaşık 945 bin kilometrekare yüz ölçümüne sahip ülke, 45 milyar dolarlık gayrisafi milli hasılasıyla (GSMH) Afrika'nın en büyük 10'uncu ekonomisi konumunda. Ekonomisi madencilik, tarım ve turizme dayalı ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor.



Tanzanya Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Tanzanya'nın GSMH'sinin yüzde 41'ini hizmet sektörü, yüzde 29'unu tarım, yüzde 6'sını imalat sanayi, yüzde 10'unu turizm, yüzde 4'ünü ise madencilik sektörü oluşturuyor. Tanzanya'nın en fazla ihracat yaptığı ülkelerin başında Hindistan, Kenya, Güney Afrika, Çin ve Umman gelirken, ithalat yaptığı ülkelerin başında ise Suudi Arabistan, Çin, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Güney Afrika bulunuyor. Başlıca ihracat mallarını altın, pamuk, kahve, çay ve kaju fıstığı, ithalat mallarını ise petrol ve petrol ürünleri, ulaşım araçları, makine ve teçhizatlar oluşturuyor.



Arap egemenliği sonrasında 1880'lerden 1919'a kadar Alman sömürgesi olan topraklar, Milletler Cemiyeti'nin kurulmasıyla bu kez İngilizlerin hakimiyetine geçti. İngiliz sömürge dönemi de 1961 yılına kadar sürdü. Ülkedeki 130 farklı etnik grubun büyük çoğunluğunu Bantu kökenli Sukuma ve Nyamwezi kabileleri oluşturuyor. Nüfusun yüzde birine tekabül eden az sayıda Arap, Hint ve Avrupalı da ülkede yaşıyor.

Nüfusun yüzde 70'i tarımla uğraşır

Ekonomisi madencilik, tarım ve turizme dayalı ülke, sanayi alanında da son zamanlarda büyük gelişme gösteriyor. Ekonominin tarıma bağlı olduğu Tanzanya'da, iş gücünün yüzde 70'e yakını tarım sektöründe çalışıyor. Tarımın bel kemiğini oluşturan kahve ve pamuk, ihracatta en önemli gelir kaynağı. Geçen yıl 5,9 milyar dolar ihracatın gerçekleştiği ülkede, 9,9 milyar dolar da ithalat yapıldı.