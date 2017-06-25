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Teleferik düştü:7 ölü

Hindistan’da bir kayak merkezinde teleferik düştü. Kazada 2’si çocuk en az 7 kişi hayatını kaybetti.

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Teleferik düştü:7 ölü

Hindistan’da yaşanan talihsiz kazada, bir kayak merkezinde teleferik düştü. Kazada 2’si çocuk en az 7 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan’a bağlı Keşmir bölgesinde Gulmarg kayak merkezinde bir teleferik yere çakıldı. Kazada en az 7 kişi hayatını kaybetti. Teleferiğin bir çam ağacının devrilmesi sonucu yere düştüğü ve teleferik kablosunun hasar gördüğü belirtildi. Yetkililerin hasar gören teleferik kablosunu onarmaya çalıştıkları ve 15 teleferiği güvenli olarak indirmeye çalıştıkları bildirildi.

Yaz sezonunda da turistler tarafından ilgi gören bir kayak merkezi olan Gulmarg bölgesinde bulunan teleferikler dünyadaki en yüksek teleferikler arasında yer alıyor.

(İHA)
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TeleferikKazaHindistan
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