Terör Batı'yı da çepeçevre kuşattı

ERSAN İLTER/İSTANBUL



İngiltere'nin sanayi kenti Manchester'da yaşanan 22 çocuk ve gencin hayatını yitirdiği terör eylemi, Batı dünyasının da terörden uzak olmadığını bir kez daha ortaya koydu.

Sigorta şirketi Aon’un Roubini Global Economics (RGE) ile ortaklaşa hazırladığı 2017 Risk Haritaları'na göre dünyayı tehdit eden terör eylemleri 2016 yılında 2015’e göre yüzde 14 artarak, 3 bin 633'ten 4 bin 151'e yükseldi. Batı ülkelerinde yaşanan terör eylemlerinde artış oranı ise yüzde 174 oldu.

Son 4 yıldan bu yana birçok ülke için artan politik riskler, 2017’de bazı ülkeler için düşüş gösteriyor. Ortadoğu ve Batı Avrupa ülkeleri için risk artarken; Asya ve Latin Amerika ülkeleri açısından risk azalıyor.

Ekonomiyi de etkiliyor

Son yıllarda terör eylemlerinin yanı sıra siber saldırılar da tırmanışa geçti. Terörün yanı sıra siber risklerin de hedefinde olan enerji sektörü politik risk ve terör eylemlerinden en çok zarar gören sektör oldu. 2016’da gerçekleşen terör saldırılarının yüzde 41’i enerji sektöründe arama ve üretim faaliyeti gösteren kuruluşları hedef aldı.

Hangi ülkede riskler arttı?

Azerbaycan, Kuveyt, Zimbabwe, Mozambik ve Etiyopya’da politik riskler yükseldi. Buna karşılık Arjantin, Madagaskar, Gana ve Paraguay’da riskler azaldı. Terör eylemleri son iki yılda Arnavutluk, Avusturya, Almanya, İsveç, Fransa, İsviçre, Türkiye ve Birleşik Krallık'ta (İngiltere) artış gösterirken; Bosna Hersek ve Slovakya’da düşüşe geçti.

Kolombiya iç huzursuzluklar sebebi ile politik risk ve politik şiddet konularından en yoğun zararı gören ülke oldu. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'da Irak, Suriye, Yemen ve Libya, politik şiddet konusunda en fazla riske sahip bölgelerin başında geliyorlar. Asya ülkeleri 2016’dan bu yana risk yoğunluğu açısından olumlu yönde ilerliyor.