Terör örgütleri finansman peşinde

Uluslararası teröre karşı etkili mücadelenin sadece tüm finansman kanallarının ve lojistik desteğin güvenli biçimde kapatılması durumunda mümkün olduğunu belirten Rusya Dışişleri Bakanlığı yetkililerinden İlya Rogaçev, teröristlerin Avrupa, Türkiye ve ABD’deki emlak işinden para kazandığını söyledi.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Mali Çalışma Grubu’nun (FATF), IŞİD, El Nusra ve onlarla bağlı diğer terör gruplarının finansal ve ekonomik olarak kuşatılmasına yönelik olarak evrensel standartlarda değişiklikler yaptığını ifade eden Rogaçev, bu adımların Rusya’nın girişimiyle atıldığını kaydetti.

Teröristlerle başta petrol ve diğer doğal kaynaklar olmak üzere her türlü ticaretin yasaklanmasıyla ilgili tanımları kabul ettirmekte başarılı olduklarını belirten Rogaçev, “Bu, BM Güvenlik Konseyi’nin 2199 ve 2253 sayılı kararlarının kapsamlı olarak uygulanmasına yardımcı olacak, çünkü FATF bu kararları ihlal eden ülkelere karşı kara ve gri listelere dahil etmeye varan sert önlemler alabilecek” dedi.

IŞİD’in yeni finansman kaynaklarının ortaya çıkarılması ve ilgili bilgilerin her 3 yılda bir yenilenmesi için FATF’nin sistem çalışmalarını sürdürmesini sağladıklarını anlatan Rogaçev şöyle devam etti: “İlk sonuçlar elde edildi. IŞİD’in organ ticareti, Irak’taki balıkçılık ve Almanya’daki inşaat firmaları üzerinden finansman sağladığına ilişkin bilgi alındı. IŞİD’in Avrupa, ABD ve Türkiye’deki emlak sektörüne yatırım yapma girişiminde bulunduğu bilgisi dile getirildi.”

HABER MERKEZİ