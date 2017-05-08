Teröre en çok kurban veren Avrupa ülkesi

İspanya, başkent Madrid'deki Atocha tren istasyonuna düzenlenen saldırıda 192, Bask ülkesinin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren ve geçen ay silah bırakan ETA'nın saldırılarında ise 58 kişiyi yitirdi. 11 Mart 2004'teki Atocha saldırısı, en çok insanın yaşamını kaybettiği saldırıların başında geliyor.



'Terörizmin Siyah ve Beyaz Kitabı'na göre, Avrupa'daki terör saldırılarında bu zaman dilimi içinde 658 kişi yaşamını yitirdi ve bunlardan 107'si AB vatandaşı değildi. Avrupa dışındaki saldırılarda ölen Avrupalı sayısı ise kitapta 1029 olarak geçiyor. Kurbanlar ve saldırılarla ilgili tüm verilerin paylaşıldığı kitap, Avrupa'daki terör kurbanların yaklaşık yüzde 83'ünün ölümüne yol açan saldırıların cihatçı terör örgütlerince düzenlendiğini belirtiyor. Kitaba göre 23'ü 10 yaşın altında olmak üzere 33 çocuk bu saldırılarda yaşamını yitirdi. DIŞ HABERLER