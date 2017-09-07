THAAD için polisle çatıştılar

Ülkenin doğusunda THAAD sisteminin konuşlu olduğu Seongju kasabasında yaklaşık 400 kişi, ABD'nin THAAD sistemine daha fazla fırlatma rampası eklemesini protesto etmek amacıyla sistemin konuşlu olduğu bölgeye çıkan yolları trafiğe kapattı.



Yaklaşık 8000 polis protestoya müdahale etti. Çıkan çatışmada 6 polis ile 32 protestocu yaralandı. Eyleme rağmen 4 adet ek fırlatma rampası ABD ordusuna ait 10 askeri araçla bölgeye konuşlandırıldı. Washington ve Seul yönetimleri, Kuzey Kore tehdidine karşı THAAD sisteminin kurulumuna Seongju kasabasındaki golf sahasına 26 Nisan'da başlamıştı.



Daha önce 2 THAAD ülkeye konuşlandırılmıştı. Ancak siyasi aktivistler ve bölgede yaşayanlar THAAD'ların konuşlandırılmasının süregiden krizi derinleştireceği ve olası bir çatışmada yaşadıkları bölgenin birincil hedef olma ihtimali nedeniyle THAAD'ların varlığına karşı çıkıyor. DIŞ HABERLER