Tillerson 20 yıllık geleneği bozdu

ABD Dışişleri Bakanlığı’dan iki yetkiliye dayandırılan haberde, bakanlığın Dinler ve Küresel İlişkiler Departmanı’nda gelen Ramazan etkinliği talebinin Dışişleri Bakanı Tillerson tarafından reddedildiği belirtildi. Konuyla ilgili sorulara yanıt veren Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Halen Ramazan ayının sonunda gelen Ramazan Bayramı için seçeneklerimizi araştırıyoruz.



Dünyanın dört bir yanındaki ABD elçileri, Ramazan'ı kutlamaları için teşvik edildi" ifadelerini kullandı. 1999'dan bu yana göreve gelen tüm dışişleri bakanları Ramazan ayında ya iftar yemeği vermiş yada Ramazan Bayramı resepsiyonu düzenlemişti. Bu etkinliğe, Kongre üyeleri, Müslüman sivil toplum liderleri, Müslüman ülkelerin diplomatları ve üst düzey ABD'li yetkililer katılıyordu. DIŞ HABERLER

