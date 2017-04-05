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Tillerson'a 'dans' cevabı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson'ın 'Rusya ile tango yapılabileceği, fakat Lavrov'la yapılamayacağı' yönündeki ifadelerine karşılık, "Annem de erkeklerle dans etmeme izin vermezdi" ifadelerini kullandı

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Tillerson'a 'dans' cevabı
Kırgız mevkidaşı Erlan Abdıldayev ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere konuşan Lavrov, "Tillerson henüz herkesle dans edemeyeceğini düşünüyorsa, ona yardım etmeye hazırız. Çok deneyimli biri, eminim hızlı öğrenir" ifadelerini kullandı. Lavrov, "Daha önce de açıklandığı gibi Tillerson'ın Rusya'yı ziyaret etmesini bekliyoruz. İkili ilişkiler ve elbette Ortadoğu meselesi gibi uluslararası konuları da açık bir şekilde konuşacağımızdan eminim" dedi. Daha önce de Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tillerson'ın Rusya ziyareti üzerinde çalışıldığını ancak henüz net bir tarih belirlenemediğini ifade etmişti. DIŞ HABERLER

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Tillersona Dans Cevabı
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