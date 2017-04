'Trump, 11 kez anlatınca anladı'

İngiliz The Times of London gazetesine konuşan üst düzey bir Alman yetkili, görüşmede ABD Başkanı Donald Trump'ın 'neden sadece Almanya ile ticaret anlaşması yapamayacağını' anlayamadığını söyledi. Alman yetkili, "Trump Merkel'e Almanya ile ticaret anlaşması yapıp yapamayacaklarını 10 kez sordu. Merkel, her seferinde Trump'ın Almanya ile değil, Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması yapması gerektiğini söyledi" dedi. Trump 11. kez aynı soruyu yönelttiğinde, Merkel'in anlattıklarını sonunda anlayarak, "Ah, o zaman Avrupa ile ticaret anlaşması yapacağız" şeklinde karşılık verdi.

Merkel'in kabinesindeki yetkililere, Trump'ın Avrupa Birliği ile ilgili 'çok temel şeyleri yanlış anladığını' ve AB ile ticaretin 'temellerini' bilmediğini söylediği de öne sürüldü. Merkel ile görüşmesinden sonra Trump'ın öncelikle AB ile ticaret anlaşması yapmaya karar verdiği aktarıldı. İngiltere ile yapılacak anlaşmasınınsa, İngiltere'nin AB'den çıkışından sonrasına kalacağı kaydedildi.