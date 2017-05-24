Trump 4.1 trilyon dolar istedi

2018 mali yılı savunma harcamaları için 639 milyar dolar talep edilen bütçede Rusya'nın askeri faaliyetlerini dizginlemek için daha fazla kaynak aktarılması öngörülüyor. Trump'ın ülke ekonomisini daha hızlı büyütmeyi amaçlayan yaklaşık 4.1 trilyon dolarlık 2018 mali yılı bütçe teklifte savunma harcamalarının, geçen yıla kıyasla 52 milyar dolarlık artışla toplam 639 milyar dolara çıkarıldığı görülüyor.

Trump yönetimi, Rusya tehdidine karşı geçen yıl başlatılan 'Avrupa Güvence İnisiyatifi' için ayrılan kaynağın 2018 yılında önceki yıla kıyasla 1.4 milyar dolar artırılarak, 4.8 milyar dolara çıkarılmasını talep ediyor. Bu arada bütçe önergesinde 2016'da 667 milyon dolar seviyesinde olan Ukrayna'ya yönelik yardımın 2018'de 203 milyon dolara düşürülmesi planlanıyor. Ukrayna'ya 2018'de askeri eğitim, teçhizatlandırma ve danışmanlık amaçlarıyla 150 milyon dolarlık askeri yardım yapılması düşünülüyor.

Trump yönetimi savunma bütçesinde ayrıca 2005'te ilki yapılmış olan 'Üs Birleştirme ve Kapatma' programının 2021 yılında tekrar uygulanmasını talep ediyor. Bütçe metninde ABD'nin askeri altyapıların yüzde 20'sinin, olması gerekenden fazla olduğu ve söz konusu kapatma işlemleri tamamlandığında ABD'nin 2027 itibarıyla yıllık 2 milyar dolar tasarruf yapacağı iddia ediliyor.

ABD İç Güvenlik ve Adalet bakanlıkları ile sınır güvenliğine ayrılan bütçenin genişletilmesinin önerildiği teklifteki artış, Trump'ın Meksika sınırına örmek istediği duvar için 1.6 milyar dolarlık finansmanı da kapsıyor.

Trump'a içerden baskı artıyor

ABD Kongresi'nde ifade veren CIA eski Direktörü John Brennan, geçen yaz Rusya'yı ABD başkanlık seçimlerine karışmaması konusunda bizzat uyardığını söyledi. Donald Trump başkanlık koltuğuna oturana kadar CIA Direktörü olan Brennan, Rus istiharat servisi FSB'nin başkanını, bu tür müdahalelerin Washington-Moskova ilişkilerine zarar vereceği konusunda ikaz ettiğini sözlerine ekledi.

Söz konusu dönemde Trump'ın kampanya ekibindeki bazı isimlerle ile Rus yetkililer arasındaki bağlantılar konusunda çok endişeli olduğunu ifade eden Brennan, en üst düzey istihbarat yetkililerini bu kişilere odaklanmaya yönlendirdiğini belirtti.

Brennan, Rusya ve Trump'ın kampanya ekibi arasında gizli bir anlaşma olup olmadığını söyleyemeyeceğini ifade etti. Eski CIA Direktörü, “Bu tarz bir işbirliği ya da suç ortaklığı ya da gizli bir anlaşmanın olup olmadığı konusunda karar verecek yeterli bilgiye sahip değilim” şeklinde konuştu. Brennan, “Herkes şundan emin olmalı ki Rusya, arsızca 2016 başkanlık seçim sürecine karıştı ve bunu güçlü protestolara ve uyarıma rağmen yapt” dedi.

Öte yandan, Trump‘ın Ulusal İstihbarat Direktörü (DNI) ve Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) Başkanı'na kamuoyuna herhangi bir anlaşma kanıtı bulunmadığını duyurmasını talep ettiği yönünde çıkan haberler Beyaz Saray üzerindeki baskıyı artırdı.