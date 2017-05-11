Trump'a Kim veryansın etti

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, devlet gazetesine verdiği son röportajında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkesi ile ABD arasında son süreçte tırmanan gerginliğe değinen Kim Jong-un, ABD Başkanı Donald Trump'ı, Kuzeydoğu Asya’yı ve dünyayı kontrol edebilmek için Üçüncü Dünya Savaşı'nın ortaya çıkması riski yaratmakla suçladı.



Kim, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Güney Kore ile birlikte yürüttüğü 'Yavru Kartal' ve 'Anahtar Çözüm' tatbikatları, ABD'nin barut ve kan kokusu olmadan tek bir gün bile geçiremediği kirli yapısını ortaya çıkardı. Bu yılki savaş tatbikatları ölçeği, programı ve amacı bakımından eşi benzeri görülmemiş derecede kışkırtıcı ve tehlikeli bir çatışma histerisiydi.”



ABD'nin gerçekleştirdiği tatbikatları 'haydutça eylem' olarak tanımlayan Kuzey Kore lideri, “Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin (DPRK) nükleer gücü tehdit olarak damgalanıyor. Ancak ABD'nin DPRK'nın yakınında nükleer savaş tatbikatlarına başvurarak gerçekleştirdiği haydutça eylemlerin barışa ve güvenliğe katkı sağladığı söyleniyor” diyerek bu tatbikatların ABD'nin dünyaya hükmetme niyetini ve bunun için Üçüncü Dünya Savaşı çıkarabileceğini gözler önüne serdiğini kaydetti.

CIA özel merkez kuruyor

Öte yandan ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Kuzey Kore'den kaynaklı nükleer ve balistik füze tehdidinin ele alınması için bünyesinde "Kore Görev Merkezi" kuracak. CIA'dan yapılan açıklamaya göre, Kore Yarımadası'ndan gelecek tehditlere odaklanacak merkezin teşkilata Kuzey Kore sorunuyla başa çıkmak için tam kaynak, güç ve yetki sağlaması hedefleniyor.



Açıklamada, “Bu yeni Görev Merkezi, Kuzey Kore tehdidine karşı teşkilatta çalışan uzmanların deneyim ve yaratıcılıklarının tek çatı altında toplanmasını sağlayacak” ifadesine yer verildi. CIA Direktörü Mike Pompeo da merkezin, askeri gücünü genişletmek amacıyla son zamanlarda nükleer ve füze denemelerini artıran Kuzey Kore'den gelecek "ciddi tehditlere" karşı CIA'ya destek vereceğini belirtti. DIŞ HABERLER