Trump, Bush'un Irak'ta yaptığını yapıyor

ABD Savunma İstihbarat Teşkilatı (Defense Intelligence Agency-DIA) eski görevlisi olan Albay Patrick Lang, Donald Trump’ın Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait Şayrat Hava Üssü'ne seyir füzeleriyle saldırı düzenleme kararının bir yalana dayandığını ileri sürdü.

Patrick Lang'a göre; Yaklaşan operasyonu koordine etmek ve ABD ve Rusya hava unsurlarının birbirini vurmasını engellemek için kullanılan iletişim hattı üzerinden Ruslar, ABD'yi İdlib'te, isyancılara ait bir silah/patlayıcı deposu olduğuna inanılan bir hedef olduğu hususunda tam olarak bilgilendirdi.

Bu aşamadan sonra Suriye hava kuvvetleri, hedefi konvansiyonel silahlarla vurdu. Operasyona katılan herkes, dev bir ikincil patlama görmeyi bekliyordu. Ancak bu olmadı. Aksine, alandan kimyasal duman yükselmeye başladı.

İsyancıların bu alanı, sarin olmayan, ancak ölümcül olan kimyasallar saklamak için kullandığı ortaya çıktı. Kimyasal maddelerin içinde organik fosfat ve klorin de vardı ve bunlar rüzgâra karışıp yakınlardaki bir köye sürüklenerek sivillerin ölümüne yol açtı.

'ABD saldırıyı önceden biliyordu'

"ABD ordusunun bu saldırının gerçekleşeceğinden haberdar olan mensupları vardı ve bu kaydedildi" diyen Eski Albay Lang, "Bir film kaydı bulunuyor. En azından Savunma İstihbaratı Teşkilatı bunun bir kimyasal silah saldırısı olmadığını biliyor. Nitekim Suriye ordusuna ait kimyasal silahlar, Rusya'nın yardımıyla imha edildi" şeklinde konuştu.

Patrick Lang şunları söyledi: "Bu, Tonkin Körfezi 2'dir. Ne kadar da ironik… Donald Trump yerinde bir şekilde George W. Bush'u, 2003'te Irak'a sebepsiz, haksız bir saldırı başlatmakla suçlamıştı. Şimdi Başkan Donald Trump'ın aynı lanet olası şeyi yaptığını görüyoruz. Hatta daha da kötüsünü. Zira istihbarat topluluğunun elinde, Suriye Hava Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullanmadığını gösteren bilgiler vardı.

İyi haber ise şu: Ruslar ve Suriyeliler, saldırının geldiği konusunda bilgilendirildi, yahut en azından bundan haberdardı. Önemli miktarda varlıklarını oradan çekebildiler. Amerika Birleşik Devletleri'nin vurduğu üs bir nevi durgun su. Donald Trump, çetin ceviz olduğunu ortaya koymaya çalışıyor. Oysa değil. O bir ahmak."

'Gerçekler sonunda ortaya çıkacak'

ABD'nin Suriye'ye saldırısının uluslararası hukukun ihlali olduğunun altını çizen ABD'li eski istihbarat görevlisi Albay Patrick Lang, "Donald Trump, egemen bir ülkeye karşı haksız bir saldırı düzenlenmesine izin verdi. Daha da rahatsız edici olan şey ise Savunma Bakanı Jim Mattis, CIA Direktorü Mike Pompeo ve NSA Direktörü General McMaster gibi kişilerin bu maskaralığa rıza göstermesi.

Bu gerçekler eninde sonunda ortaya çıkacak. Donald Trump büyük bir ihtimalle başkanlık görevini zamanında tamamlayamayacak. Ben, Kongre'ye onun Suriye hükümetinin kimyasal silahlarla saldırı düzenlediği mitini desteklemeyen istihbaratı görmezden geldiğini ve reddettiğini gösteren çürütülemez kanıtlar sunulduktan sonra azledileceğine inanıyorum.

Çöl alanını havaya uçurmak için 100 milyon dolar değerinde füzeler atmış olmamız, Amerikalı vergi mükellefleri için de alarm verici olmalıdır. Donald Trump'ın yeni tipte bir başkan olacağına dair umutlarım sönüverdi.

Haklı gerekçe olmadan bir savaş fiili gerçekleştirdi. Fakat hata yalnızca onun değil. NSC, Savunma Bakanlığı, CIA ve Dışişleri Bakanlığı'nın tepesinde oturanların, protesto amacıyla istifa etmesi gerekirdi. Etmediler. Onlar da bir savaş suçunun suç ortaklarıdır" dedi.

MEHMET KELEŞ