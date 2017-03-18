'Trump ekonomik kriz çıkartacak'

Amerikalı tarihçi ve dilbilimci Noam Chomsky, Trump hükümetinin yeni bir ekonomik kriz çıkaracağını iddia etti. Trump’ın açıklamalarıyla ekonomik refahın sona yaklaştığını söyleyen Chomsky, ufukta yeni bir ekonomik ve mali kriz göründüğü uyarısında bulundu.

Trump hükümetinin üyelerinin temel olarak milyarder gruplara, şirket yöneticilerine ve finansal kurumlara bağlı kişilerden oluştuğunu ve Trump’ın Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ve Ulusal Ekonomi Konseyi Direktörü Gary Cohn’un, Goldman Sachs bankasından geldiğini belirten Noam Chomsky şunları söyledi: "Yatırımcılar Trump’ın zaferinden sonra çok sevindi ve onun kararlarının kendileri için daha fazla gelir getireceğini ön gördüler. Bu durum fiili olarak ta gerçekleşti ama doğal olarak bu konu farklı bir mali krize neden olacak. Bu kriz, bahsedilen yatırımcıları endişelendiriyor çünkü bu krizin bedelini vergi verenler ödeyecek."

Krizin fitilini Trump ateşledi

ABD başkanı Donald Trump tarafından fitili ateşlenmiş olan sermaye piyasalarındaki yükselişin yeni bir ekonomik krize sebebiyet vereceğini söyleyen ABD’li ünlü düşünür Noam Chomsky, ilk önce Trump’ın düzen karşıtlığı söylemini mercek altına aldı.

Chomsky, Trump’ın borsayı destekleyen kural tanımaz politikaları dikkate alındığında, “Düzen karşıtlığı söyleminin bir şakadan ibaret olduğunu” söyledi. “Önce milyarderler sınıfından müteşekkil olan kabineye bir bakın sonra da ekonomi kurumlarına, askeri kurumlara bakın ne kadar düzen karşıtı olduğunu siz de göreceksiniz” diyen Chomsky, Hazine Bakanı Steve Mnuchin’nin bir Goldman Sachs mensubu, Ulusal Ekonomi Konseyi direktörü Gary Cohn’un aynı kuruluşun genel müdürü olduğunu da hatırlattı.

Trump seçildikten sonra finans kuruluşlarının hisselerinin tavan yaptığını söyleyen Chomsky yatırımcıların Trump’ın kararları sebebiyle çok mutlu olduklarını, vergilerden muaf kılınan sermaye sahipleri kârlarını yükselttikten sonra tekrar bir çöküş yaşanacağını ve bütün yükün vergi veren yurttaşların üstüne bineceğini savunuyor.

Donald Trump’ın Müslümanları sınır dışı etmeye yönelik tartışmalı kararnamesi ve belli başlı şirketleri ısrarla Twitter’dan hedef göstermesine rağmen 8 Kasım seçimlerinden beri borsada yükseliş devam ediyor. Donald Trump, tüketicileri finans kuruluşlarına karşı koruyan Dodd Frank yasasını da iptal etti. Chomsky bu adımların yeni bir mali çöküşe sebep olacağını ve Trump yönetiminin bu durumu hiç umursamadığını belirtiyor.