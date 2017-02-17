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Trump, göçmen kararnamesi sunacak

ABD Başkanı Trump, Washington eyaleti Federal Yargıcı Robart’ın 7 Müslüman ülkeden gelen göçmenleri engelleyen kararnameyi durdurmasının ardından yeni bir kararname sunacağını açıkladı

17 Şubat 2017 Cuma 17:03
Trump, göçmen kararnamesi sunacak

Trump, 7 Müslüman ülkeden gelen göçmenleri engelleyen kararnamesinin Washington eyaleti Federal Yargıcı James Robart tarafından durdurulmasının ardından yeni bir kararname sunacağını açıkladı. Trump, “Yeni kararname, benim ‘çok kötü bir karar’ olarak tanımladığım karar üzerine şekillenecek” dedi. Yargıç Robart’ın kararına tepki gösteren Trump, “Bu karara ilişkin bizim tek sorunumuz, bu kötü mahkeme, kötü bir karar vermiş olmasıdır.” ifadesini kullandı.  ABD Adalet Bakanlığı da Trump’ın sözleri üzerine konuya ilişkin açıklamada bulunarak, “Bu şekilde, başkan daha fazla zaman kaybetmeden ülkemizi korumak için engelleri kaldıracak” görüşüne yer verildi. Trump’ın yeni kararnamesinin “yakın zaman içinde” imzalanacağını belirtildi. Trump’ın yeni kararnamesinin hangi ülkeleri kapsayacağı açıklanmadı. AA

Anahtar Kelimeler:
TrumpGöçmenKararname
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