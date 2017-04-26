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Trump'ın duvar işi yattı

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Kellyanne Conway, Fox televizyonuna yaptığı açıklamada Trump'ın cuma günü Kongre'ye sunması beklenen harcama kanunu tasarısından Meksika sınırına örmek istediği duvar için talep ettiği ödeneği çıkarttığını söyledi

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Trump'ın duvar işi yattı
Conway, sunucunun "Başkan hükümetin kapanmaması için duvarın fonlanmasını erteleyeceğini söyledi. Bunu yaparak daha esnek davranıyor ama duvarın inşası için gerekli olan 1.1 milyar doları alamayacak, en azından bu hafta. Neden bu kararı verdi?" sorusuna, "Evet bu hafta alamayacak. Ancak Başkan bu konuyu dün netleştirdi. Duvarın inşası onun için çok önemli bir öncelik olmayı sürdürüyor" yanıtını verdi. Trump pazartesi günü de muhafazkar basın kuruluşları temsilcileri ile yaptığı toplantıda duvarın fonlanmasını Eylül'e kadar erteleyebileceğini söylemişti.

Trump mesajında "Yalancı medyanın size DUVAR konusunda pozisyonumu değiştirdiğimi söylemesine izin vermeyin. Duvar inşa edilecek ve uyuşturucu ile insan kaçakçılığını durdurmaya yardım edecek" ifadelerini kullandı. Kongre'yi oluşturan Temsilciler Meclisi ve Senato'da Cumhuriyetçiler çoğunlukta olsa da harcama kanununun kabulu için 100 üyeli Senato'da 60 evet oyu gerekiyor. DIŞ HABERLER

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