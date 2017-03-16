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Trump'ın ikinci seyahat yasağına da durdurma

ABD Başkanı Donald Trump'ın seyahat yasağı için ikinci girişimi de yargı engeline takıldı

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Trump'ın ikinci seyahat yasağına da durdurma
ABD'nin Hawaii eyaletinde Federal Yargıç Derrick Watson, Başkan Donald Trump'ın ikinci seyahat yasağı kararnamesinin yürütmesini durdurdu. Karar Perşembe günü yürürlüğe girdi. Böylece Trump'ın seçim vaadi olarak sunduğu Müslüman ülkelere ve sığınmacılara yönelik seyahat yasağını uygulama girişimi ikinci defa yargı tarafından engellenmiş oldu. Federal Yargıç Derrick Watson'ın iptal ettiği başkanlık kararnamesi çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarının 90, sığınmacıların ise 120 gün boyunca ABD'ye girişini yasaklayacaktı. Hawaii'de açılan davada avukatlar, insanların uluslarına göre farklı muameleye tutulmasının ayrımcılık olacağını, bu nedenle kararnamenin ABD anayasasına aykırı olacağını savunmuştu. Turizmin olumsuz etkilenmesi ile ülkenin yabancı öğrenci ve işçi kaynaklarının kesilmesi de dosyada yer alan diğer gerekçelerdi. 27 Ocak'ta ilan edilen ilk yasakta Irak, İran, Libya, Somali, Suriye, Sudan ve Yemen vatandaşlarının ülkeye girişi yasaklanmıştı. Trump, ikinci girişiminde Irak'ı dışarda tutarak yasak uygulanacak ülke sayısını 6'ya indirse de engellenmekten kurtulamadı. DIŞ HABERLER SERVİSİ

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