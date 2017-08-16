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Trump'ın konseyi eriyor

ABD'nin en büyük sendikalar birliğinin iki yöneticisi, ırkçı terörizmi tolere etmekle suçladıkları Trump'ın Danışmanlar Konseyinden ayrıldı

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Trump'ın konseyi eriyor

ABD'nin en büyük sendikalar birliğinin iki yöneticisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Danışmanlar Konseyinden ayrıldıklarını açıkladı. Konseyden ülkede hafta sonunda yaşanan şiddet olaylarının ardından istifa eden iş dünyası temsilcilerinin sayısı böylece 6'ya çıktı. ABD İşçi Sendikaları Federasyonu ve Endüstriyel Örgütler Kongresinin (AFL-CIO) Başkanı Richard Trumka ve Müdür Vekili Thea Lee, Trump'ın iş dünyasıyla fikir alışverişi yapabilmek için kurduğu Danışmanlar Konseyinden ayrıldıklarını duyurdu.

Lee ve kendi adına yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ı ırkçı terörizme tahammül etmekle itham eden Trumka, şu ifadeleri kullandı: "Bağnazlığı ve terörizmi tolere eden bir başkanın konseyinde oturamayız. Başkan Trump'ın bugünkü konuşması, KKK (Ku Klux Klan) ve Neo-Naziler hakkında dün zorla yaptığı açıklamaları tersine çevirdi.

Bu ırkçı grupların meşruiyetine karşı çıkan Amerikalı işçiler adına konseyden çekilmek zorundayız." ABD genelindeki 55 sendikanın çatı kuruluşu olan AFL-CIO'nun iki yetkilisiyle Danışmanlar Konseyinden son 48 saat içinde ayrılan iş dünyası temsilcilerinin sayısı 6'ya yükseldi. 

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