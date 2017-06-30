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Trump'ın vize yasağı yürürlükte

ABD Yüksek Mahkemesi tarafından geçen pazartesi günü kısmen onaylanan ve nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülkeden yeni başvuru yapacak vatandaşları etkileyecek vize yasağı yürürlüğe girdi

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Trump'ın vize yasağı yürürlükte

ABD Başkanı Donald Trump tarafından geçen mart ayında alınan ancak yargıdan dönen vize yasağı, Yüksek Mahkemenin kısmi onayının ardından dün akşam uygulanmaya başladı. Dışişleri Bakanlığı, ABD Doğu Saati ile 20.00'de yürürlüğe giren ve 3 ay boyunca uygulamada kalacak yasağın havalimanlarında kaosa neden olmayacağını, gerekli tüm tedbirlerin alındığını bildirdi.

Söz konusu yasağın başladığı saatlerde Amerikan medyasına açıklama yapan üst düzey bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, yasağa konu olan Suriye, İran, Libya, Sudan, Somali ve Yemen'den yapılacak yeni vize başvurularında aranacak "akrabalık bağı" kategorisine nişanlılığın da eklendiğini duyurdu. Bu değişiklikle, ilgili ülkelerden yeni vize başvurusunda bulunanların ABD'de yasal statüde yaşayan ebeveyn, eş, çocuk, yetişkin erkek veya kız çocuğu, damat, gelin, nişanlı veya kardeşlerinin olup olmamasına bakılacağı belirtildi. Bununla birlikte büyükanne ve büyükbaba, hala, amca, teyze, yeğen, kuzen, enişte ve elti gibi ikinci derecede yer alan aile bireylerinin bu kapsamın dışında kaldığı ve "akrabalık bağı" olarak değerlendirilmeyeceği not edildi. DIŞ HABERLER

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