Trump İsrail yolcusu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Israel HaYom gazetesine açıklamalarda bulunan ABD'nin yeni Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, "ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'e belirli bir diplomatik plan ya da bir yol haritasıyla gelmeyecek. Başkan, öncelikle iki tarafın da (İsrail-Filistin) barış ümidiyle ön şartsız bir araya gelerek, vizyonlarını ortaya koyarak konuşmalarını görmek istiyor.



ABD iki halka nasıl yaşayacaklarını dikte edemez.” dedi. Friedman, ABD Başkanı Trump'ın işgal altındaki Filistin topraklarında inşa edilen Yahudi yerleşim birimlerine bakış açısının ise selefi Barack Obama'dan farklı olduğuna vurgu yaparak, "Şimdiye kadar söylediklerine bakılırsa, yerleşim birimlerinin barışın önünde engel olduğu ya da durdurulması gerektiği şeklinde bir açıklaması olmadı. Sadece İsrail hükümetiyle bu konuda bir anlaşma yoluna gitmek istiyor. Sanırım koşullar tamamen farklı." diye konuştu. DIŞ HABERLER