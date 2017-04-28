Trump Kim için ‘diplomasi’ dedi

Oval Ofis'te soruları yanıtlayan ABD Başkanı "Kesinlikle, Kuzey Kore ile büyük, çok büyük bir kriz yaşama ihtimalimiz var" dedi. Ancak Kuzey Kore'ye yeni bir dizi ekonomik yaptırım getirmeye hazırlanan ve bu sırada askeri seçeneği de 'masada tutan' Trump krizi diplomatik yollardan çözmeyi istediğini de vurguladı. Gazetecinin Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un 'mantıklı' biri olup olmadığına yönelik sorusu üzerine Trump Kim'in çok genç yaşta bir ülkenin lideri olduğunu işaret etti. Trump, "O (Kim) 27 yaşında. Babası ölünce rejimin başına geçti.



Ne derseniz diyin bu kolay değil, özellikle de onun yaşında. Onun yaptıklarını mazur göstermeye çalışmıyorum sadece yaptığı şeyin çok zor olduğunu söylüyorum. Mantıklı olup olmadığına gelince, bu konuda bir fikrim yok. Umarım mantıklıdır" dedi. 42 dakikalık röportajında Kuzey Kore'nin kendisi için en büyük küresel sorun olduğunu söyleyen Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e ise Pyongyang'ı dizginleme çabalarından dolayı övgüler yağdırdı. Trump, "Onun (Şi) çok gayret sarfettiğine nanıyorum. Kesinlikle çalkantı ve ölüm görmek istemiyor. Şi çok iyi bir adam ve onu çok iyi tanıdım. O Çin'i ve Çin halkını seviyor. Yapamama ihtimali olsa bile bir şeyler yapmak isteyeceğini biliyorum" dedi.

THAAD'ın parası Güney Kore'den

ABD'nin Kuzey Kore ile yaşanan kriz gerekçesiyle Güney Kore'ye konuşlandırmaya başladığı füzesavar savunma sistemi THAAD'ın maliyetini Güney Kore'nin karşılamasını istediğini belirten Trump, rakamın yaklaşık 1 milyar dolar civarında olduğunu ifade etti. Seul ile yaşanan büyük ticaret açığı nedeniyle ABD'nin Güney Kore ile arasındaki serbest ticaret anlaşmasını 'korkunç' olarak niteleyen Trump bunu gözden geçirebileceğini veya iptal edebileceğini söyledi. Trump'ın açıklaması sonrası Güney Kore'den ikili serbest ticaret anlaşmasını gözden geçirme ya da THAAD sistemleri için ödeme yapma planı olmadığı belirtildi.

Riyad adil davranmıyormuş!

Öte yandan Riyad’ın Washington’a karşı adil davranmadığını belirten ABD Başkanı Trump, ülkesinin Suudi Arabistan yüzünden büyük miktarda para kaybettiğini iddia etti. Trump, “Açık konuşmak gerekirse Suudi Arabistan’ın bize adil davrandığına inanmıyorum çünkü onları savunurken büyük miktarda para kaybediyoruz” dedi. Trump’ın Riyad’a yönelttiği bu suçlama, seçim kampanyası sırasında sarf ettiği “Kimse Suudi Arabistan ile kavgaya girişmeyecek çünkü onları biz kolluyoruz. Ama bunun için bize adil para ödemiyorlar” sözlerini akıllara getirdi. Suudi Arabistan’ın güçlü veliaht prens vekili Muhammed Bin Salman, Trump ile geçen ay yaptığı görüşmüş, üst düzey bir Suudi danışman bu buluşmayı ‘tarihi bir dönüm noktası’ olarak tanımlamıştı. DIŞ HABERLER