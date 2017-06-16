Trump Küba’yı karıştırmaya devam ediyor

Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın bugün Miami'de Küba politikasındaki değişiklikleri kamuoyuna açıklayacağını duyurdu. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre, Amerikan vatandaşlarının Küba'ya seyahatlerine ilişkin düzenlemelerin sertleştirilmesi ve turizm şirketlerinin faaliyetlerinin kısıtlanmasının yanı sıra Küba ordusuna yapılan ödemelerin de durdurulması planlanıyor. Cumhuriyetçiler bu kısıtlamalarla eski Başkan Barack Obama’nın Küba ile yakınlaşma politikalarından kısmen geri adım atmış oluyor.



Trump hükümeti, ABD vatandaşlarının seyahat acentalarını devre dışı bırakarak kendilerinin Küba’ya seyahat organize etme imkanını ortadan kaldırmak istiyor. Obama yönetimi "People to People" olarak da bilinen kişisel organizasyonlara geçen yıl izin vermişti. Trump Ekonomi Bakanlığı ve diğer yetkili kurumların Küba ordusu ve istihbarat servisine doğrudan ödeme yapılmasının yasaklanması için gerekli tedbirleri almasını istiyor.



Bundan Küba’daki turizm branşının da etkilenmesi bekleniyor. Zira ülkenin en büyük seyahat şirketi Gaviota gibi Küba’daki birçok turizm şirketi ordunun elinde bulunuyor. Ayrıca turistik bölgelerdeki birçok otelin kurulu olduğu araziler de askeri bir holdinge ait. DIŞ HABERLER





