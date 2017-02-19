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Trump medyaya yüklendi

Florida’daki mitingde 1 aylık icraatlarını anlatan ve Amerikan medyasına sert eleştiriler getiren ABD Başkanı Donald Trump, “Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kâr kalmasına izin vermeyeceğim” dedi

19 Şubat 2017 Pazar 16:40
Trump medyaya yüklendi

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak’ta başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk mitingini Florida eyaletinin Melbourne kentinde düzenledi. Eşi Melania Trump ile birlikte geldiği miting alanında 9-10 bin kişilik kalabalığa hitap eden Trump, hem 1 aylık ekonomi icraatlarını anlattı hem de koltuğa oturduğu günden bu yana ciddi sorunlar yaşadığı bazı medya kuruluşlarını isim vermeden eleştirdi. “Medya, artık problemin büyük bir parçası haline geldi ve aynı zamanda yozlaşmış sistemin de bir parçası” ifadesini kullanan Trump, ABD’nin “Kurucu Babaları”nın da o dönemlerde medyayla mücadele ettiklerini ve gerçeğin haberlerde anlatılandan bazen farklı olduğunu kaydetti. Medyanın elinde bir delil olmadan kendi yönetimi hakkında birçok konuda yalan haber yaptığını iddia eden Trump, “Medya insanlara yalan söylediğinde bunun öylece yanlarına kar kalmasına izin vermeyeceğim.” dedi. “Medyanın kendi ajandasına sahip olduğu” ve “bu ajandanın Amerikan halkının ajandasını yansıtmadığı” görüşünü dile getiren Trump, başkanlık ön seçimlerinde yarışmaya başladığı günden bu yana medyanın kendisini yenemediğini ve halkın oylarıyla başkanlık koltuğuna oturmaya hak kazandığını anlattı. AA

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Trump Medyaya Yüklendi
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