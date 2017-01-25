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Trump Meksika sınırına duvar ördürecek

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika sınırına duvar örüleceğini bir kez daha söyledi. Trump Twitter’dan da çarşamba gününün ulusal güvenlikle ilgili önemli bir açıklama yapacağını da duyurdu

25 Ocak 2017 Çarşamba 18:37
Trump Meksika sınırına duvar ördürecek
ABD’nin yeni başkanı Donald Trump, göreve başladığı ilk hafta seçim kampanyaları döneminde duyurduğu politikalarını hayata geçireceğinin sinyallerini verdi. Trump, Meksika sınırına duvar örüleceğine yönelik açıklamasını bir kez daha yineledi. Donald Trump, Twitter hesabı üzerinden çarşamba gününün, ABD’nin ulusal güvenliği açısından önemli planların yapılacağı bir gün olacağını yazdı ve duvarın da bu planlar arasında olduğunu belirtti. Yeni ABD Başkanı, 3 bin 200 kilometre uzunluğundaki duvar projesiyle yasadışı göçle mücadele etmeyi planlıyor.  Meksika ise Trump döneminin başlamasıyla birlikte iki ülke ilişkilerinde yeni bir döneme girileceğini açıkladı. Devlet Başkanı Pena Nieto s yaptığı açıklamada, ülke ekonomisinin ABD’ye bağımlılığının azaltılmak istediklerini ve Brezilya ile Arjantin gibi Latin Amerika ülkeleriyle ilişkilerin yeniden yapılandırılacağını kaydetti. 31 Ocak’ta Trump ve Nierto’nun bir araya gelmesi bekleniyor. Pena Nieto, Trump’ın duvar örme açıklamalarına yönelik ise “her iki ülke de bizi birleştirecek ve bizi ayırmayacak sınırlara sahip” dedi. Nieto ülkesinin sınırlara değil köprülere inandığını ifade etti. Nieto aynı zamanda Trump’ın Meksikalı göçmenlere karşı insanlık onuruna yaraşır ve saygılı bir tutum sergilemesinin de garantisini vermesini talep etti. DIŞ HABERLER
Son Güncelleme: 25.01.2017 18:40
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