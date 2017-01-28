Trump Müslümanlara kapıyı kapattı

ABD Başkanı Donald Trump ve Yardımcısı Mike Pence, ABD’nin yeni Savunma Bakanı James Mattis’in Pentagon’da gerçekleştirilen yemin törenine katıldı. Yemin töreninin ardından konuşan Trump yeni Savunma Bakanı için “tam bir aksiyon adamı. Sen doğru zamanın doğru adamısın” ifadelerini kullandı.

Trump tören sonrasında ise iki kritik kararname imzaladı. İlk kararnamede ABD ordusunun büyütülmesi ile ilgili talimat yer aldı. Kararnamenin içeriği resmi olarak açıklanmadı; ancak Amerikan basınında yer alan bilgilere göre söz konusu kararnamenin, ABD ordusunun büyütülmesi, Amerikan Özel Kuvvetler personelinin sayısının artırılması ve nükleer silahların modernize edilmesini öngördüğü bildirildi.

Mültecilere ABD kapısı kapandı

Trump'ın imzaladığı bir diğer kararname de "mültecilerin ülkeye kabulünü sınırlandıran ve göçmen vizelerine katı güvenlik prosedürleri getiren" başkanlık kararnamesi oldu. "Yabancı Teröristlerin ABD'ye Girişinden Ülkeyi Korumak" başlıklı kararname, ikinci talimata kadar Suriye'den mülteci kabulünü durduruyor.

Ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü "Mülteci Kabul Programı" ise 120 gün süreyle askıya alındı. Belirtilen süre tamamlandıktan sonra sadece İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal İstihbarat Direktörü’nün ortak onay verdiği ülkelerden mülteci kabul edilmeye başlanacak. ABD'nin 2017 mali yılında kabul edeceği mülteci sayısı da 110 binden 50 bine düşürüldü.

Aynı kararname kapsamında, "terörle ilintili olduğu düşünülen" ülkelerden gelenlerin 30 gün boyunca ABD'ye kabul edilmeyeceği, bu süre içinde ilave tedbirlerin alınacağı bildirildi. Metinde doğrudan ülke adı geçmese de bu ülkelerin Irak, Libya, Suriye, Iran, Sudan, Somali ve Yemen olduğu belirtiliyor.

Mülteci Hıristiyan’sa durum farklı

Trump’ın imzaladığı kararnamenin dikkat çekici bir maddesi şöyle: Suriye vatandaşlarının sığınmacı olarak ABD'ye girişi, ABD çıkarlarına zarar vermektedir. Bu nedenle ABD Sığınmacı Kabul Programı'nda (USRAP) yeterli değişiklikler yapıldığından emin olunana dek Suriyeli sığınmacıların ülkeye girmesi durdurulmuştur. Ayrıca bazı Müslüman ülkelerden sığınmacı kabülü de 90 günlüğüne askıya alan Trump,'Ortadoğu'dan gelecek Hıristiyan sığınmacılara kapıların açık’ olduğunu söylemesi dikkat çekti.

Ruhani’den “duvar işini bırak” dedi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani, ABD Başkanı Trump'ın sınır politikasını eleştirdi. Meksika sınırına duvar örmek ve sığınmacıların ülkeye girişini durdurmak için imzaları atan ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştiren İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Uluslar arasında duvar örmenin zamanı değil" dedi. Başkent Tahran'daki bir turizm etkinliğinde konuşan Ruhani, "Berlin Duvarı'nın yıllar önce yıkıldığını unuttular. Uluslar arasında duvarlar varsa bile, bunların hepsi ortadan kaldırılmalı" ifadelerini kullandı.

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