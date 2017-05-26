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Trump NATO üyelerini eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, üyelerin çoğunun NATO'ya gerekli katkıyı yapmadığını savundu

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Trump NATO üyelerini eleştirdi
ABD'nin bu yükü tek başına üstlenmeyeceği mesajını verdi. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO (Kuzey Atlantik İttifakı) Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın talepleri damga vurgu. İlk kez bir NATO zirvesine katılan Trump daha göreve gelmeden 'demode' olarak nitelediği İttifak'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Trump zirvede yaptığı konuşmada, 28 NATO üyesinin 23'ünün hala savunma alanında yapması gereken katkıyı gerçekleştirmediğini belirtti.

Trump müttefiklerin kendi paylarına düşen katkıyı sağlamamalarının, vergi ödeyen Amerikan halkına büyük bir haksılık olduğunu söyledi. Trump, son sekiz yıl içinde ABD'nin savunma alanında yaptığı harcamaların tüm NATO müttefiklerinin toplam harcamasından daha fazla olduğunu da savundu. Trump kürsüde bu sözleri sarf etttiği sırada, onu dinleyen diğer liderlerin kendi aralarında tebessüm etmesi ve fışıldaşması kameralara yansıdı.

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Trump NATO üyelerini Eleştirdi
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