Trump neyin peşinde?





Bugün de Riyad’da temaslarda bulunacak Trump, çeşitli İslam ülkeleri temsilcilerine hitaben de bir konuşma yapacak. Trump’ın ilk yurtdışı turuna neredeyse Beyaz Saray ekibinin tamamı eşlik ediyor. First lady Melania Trump ile kızı Ivanka Trump da tura katılan isimlerden. Ivanka Trump, kadın hakları sorunları ve ekonomik konularla ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılacak. Seçim kampanyasında Rusya etkisine dair iddiaları soruşturan Federal Soruşturma Bürosu ( FBI ) Direktörü James Comey’yi ani bir kararla görevden almasının yol açtığı “Adaleti mi engelliyor” sorularının artmasıyla zor günler geçiren ABD Başkanı Donald Trump , çıktığı ilk yurtdışı turunun ilk ayağı olan Suudi Arabistan 'da Kral Selman tarafından havalimanında karşılandı. Kral Selman'ın bizzat katıldığı karşılama törenindeki kırmızı halıda Melanie Trump'ın üç adım gerisinden yürümesi dikkatlerden kaçmadı.Bugün de Riyad’da temaslarda bulunacak Trump, çeşitli İslam ülkeleri temsilcilerine hitaben de bir konuşma yapacak. Trump’ın ilk yurtdışı turuna neredeyse Beyaz Saray ekibinin tamamı eşlik ediyor. First lady Melania Trump ile kızı Ivanka Trump da tura katılan isimlerden. Ivanka Trump, kadın hakları sorunları ve ekonomik konularla ilgili yuvarlak masa toplantılarına katılacak.

Arap NATO'su mu?

Suudi Arabistan turunda Trump, üç ayrı zirveye katılacak. İlk zirve dün ABD Başkanı Trump ile Suudi Kralı Selman arasında gerçekleştirildi. Aynı gün daha sonra Trump, Suudi Arabistan, Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden oluşan Körfez ülkelerinin liderleriyle bir araya geldi. Ziyaretin asıl gündemi ise ABD yönetiminin Suud'a sunduğu Arap NATO'sunun kurulması planı oldu.



Bu kapsamda ABD Başkanı Trump bugün 55 Müslüman ülkeden devlet ve hükümet başkanları ile temsilcilere hitap edecek. Davetli ülkeler arasında Türkiye de bulunuyor. ABD ve Suud'un öncülüğünde Sünni ülkelerin katılımıyla kurulan NATO benzeri teşkilatın birincil hedefi Şii Müslümanların çoğunlukta olduğu İslam ülkeleri olacağı tahmin ediliyor. Bu plan hedefine ulaşırsa ABD ve İsrail eliyle Şii-Sünni şekilinde iki cepheye ayrılan İslam dünyası, ABD'den satın aldıkları silahlarla birbirlerine saldıracak.

110 milyar dolarlık silah anlaşması

İki günlük ziyaretinde Trump’ın Suudi Arabistan’la 110 milyar dolarlık askeri ekipman anlaşması yapıldığını açıklaması bekleniyor.

Anlaşmaya, tanklar, savaş gemileri, füze savunma sistemleri, radar, iletişim ve siber güvenlik teknolojilerinin de dahil olacağı tahmin ediliyor.



1 Mayıs’ta Beyaz Saray’da Suudi bir heyeti kabul eden Trump’ın damadı Jared Kushner, füzelere karşı bir radar sistemini de gündeme getirmişti. Donald Trump Suudi Arabistan'dan sonra Pazartesi günü İsrail'e gidecek. Daha sonra ise Vatikan ve NATO zirvesi için Brüksel’e geçecek.