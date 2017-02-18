Trump: Rusya ile anlaşmak istiyorum

Seçim kampanyası sırasında ekibinin Rusya ile temasta bulunduğuna dair haberleri 'yalan, korkunç ve uydurma' olarak nitelendiren Trump, "Rusya ile siyasi anlamda iyi geçinmenin benim için iyi olmadığını biliyorum. Yapabileceğim en iyi şey, 30 mil açıktaki gemiyi (Virginia açıklarında görülen Rus donanmasına ait Viktor Leonov keşif gemisi) vurmak. Herkes 'Bu harika!' der. Ama bu harika değil. Ben Rusya ile iyi geçinmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump, başkan yardımcılarının telefon konuşmalarını ya da kendisinin yabancı liderlerle yaptığı telefon görüşmelerini sızdıran kişilerin utanç duyması gerektiğini vurguladı. Kendisini iyi bir müzakereci olarak gördüğünü ve Rusya ile anlaşmak istediğini, ancak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bunu başarıp başaramayacaklarını bilmediğini kaydeden Trump, "Putin, şu anda muhtemelen televizyona bakıp şunları söylüyor: 'ABD'de neler olduğunu görüyorum, durumu dikkatlice takip ediyorum ve yalan haberler nedeniyle, artan siyasi baskı nedeniyle Başkan Trump ile anlaşma yapmanın imkânsız olduğunu anlıyorum.' Bu utanç verici" ifadelerini kullandı.

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