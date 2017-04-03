Trump'tan Çin’e gözdağı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'i bu hafta Florida'daki Mar-a-lago konutunda ağırlamaya hazırlanan Trump, Financial Times'a verdği röportajda nükleer programı nedeniyle Çin'in Kuzey Kore üzerindeki baskısını arttırmaması halinde tek taraflı olarak harekete geçecekleri uyarısında bulundu.

Şi ile yapacağı görüşmede Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un nükleer programını da ele alacaklarını belirten Trump "Çin'in Kuzey Kore üzerinde büyük bir etkisi var. Ve Çin Kuzey Kore konusunda bize yardım edip etmeyeceğine karar vermeli. Eğer yardım edeceklerse bu Çin için iyi olur ancak etmeyeceklerse bu kimse için iyi olmaz" dedi.

Ancak Trump, Çin'in Pyongyang yönetimine Kore Yarımadası'ndaki ABD askerlerinin çekileceği konusunda garanti vermesini içeren bir 'pazarlığı' dikkate alıp almayacağı ile ilgili soruya şu yanıtı verdi: "Çin eğer Kuzey Kore meselesini çözmezse biz çözeceğiz. Bu kadarını söyleyebilirim."

Trump, Çin olmadan ABD'nin sorunu çözebileceğine inanıp inanmadığı sorusuna ise, “Tamamen” yanıtını verdi. Trump, “Şi'ye büyük saygım var. Çin'e büyük saygım var. İki ülkenin yararına olacak bir şey yaparsak benim için sürpriz olmaz” ifadelerini kullandı. Beyaz Saray yönetimi, uzun menzilli balistik füze ve nükleer silah geliştirme programı nedeniyle Kuzey Kore'yi en yakın tehdit olarak görüyor.

DIŞ HABERLER