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Trump'tan çok memnunlar!

Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn; ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı "Katar'ın terörü finanse etmeyi sona erdirmesi gerektiği" yönündeki açıklamasını memnuniyetle karşıladı

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Trump'tan çok memnunlar!
Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'nın yetkili kaynağa dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın “Katar'ın terörü finanse etmeyi durdurması gerektiğini” vurgulayan açıklamalarının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Terör ve aşırıcılıkla mücadele artık bir seçenek değil, ABD-Arap ve İslam Ülkeleri Zirvesi'nin sonuçlarına uygun olarak hangi taraftan olursa olsun finansman kaynaklarını kesmek için hızlı ve kesin bir şekilde harekete geçilmesini gerektiren bir durum."

Bahreyn de Trump'ın açıklamalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bahreyn resmi haber ajansı BNA'da yer alan haberde Manama yönetiminin Trump'ın açıklamalarını memnuniyet verici bulduğu ifade edilerek, 'bu tutumun ABD'nin çabalarının bir parçası olduğu, terörün her türlüsüyle mücadeleye devam etmek ve bu olguyu yok etmek için uluslararası dayanışma sağlanmasındaki kararlılığı yansıttığı' kaydedildi. Öte yandan BAE Washington Büyükelçisi Yusuf el-Uteybe, ülkesinin Katar'ın aşırıcılığa rahatsız eden desteğiyle mücadelede Trump'ın önderliğinden memnuniyet duyduğunu ifade etti. AA

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Trumptan çok Memnunlar!
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