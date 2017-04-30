Trump'tan Duterte'ye davet

Filipinler Devlet Başkanlığı Sözcüsü Ernie Abella, ABD Başkanı Trump'ın, telefon görüşmesinde, Washington yönetiminin iki ülke arasındaki ittifaka bağlılığını ve kendisinin Durterte ile "yakın iş birliği geliştirme" isteğini ifade ettiğini belirtti.



Abella, Trump'ın, Duterte'nin bazı dünya liderlerini misafir edeceği Doğu Asya Zirvesi'ne katılmak üzere kasım ayında Filipinler'i ziyaret etmeyi "dört gözle beklediğinden" bahsettiğini kaydetti. İki liderin, Filipinler'deki uyuşturucuyla mücadele konusunu da görüştüğünü bildiren Sözcü Abella, Trump'ın aynı zamanda Duterte'yi, iki ülke arasındaki ittifakı pekiştirmek üzere Beyaz Saray'a davet ettiğini ifade etti. Devlet Başkanı Duterte, ülke genelinde başlattığı uyuşturucuyla mücadelede polisin sert tutumu nedeniyle 7 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesi dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM), ABD ve diğer Batılı hükümetler tarafından eleştirilmişti. AA