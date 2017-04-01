Trump ticari açığın derdine düştü

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin yüksek ticaret açığı ile mücadele için iki kararnameye imza attı. ABD'nin ticaret yaptığı ülkeleri adil olmayan ticari uygulamalar yapmakla suçlayan Başkan Trump, aralarında Almanya ve Çin'in olduğu bu ülkelerle ticari ilişkilerin incelenmesini hedefliyor. Trump, Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te kararnameleri imzalarken yaptığı açıklamada, artık "kurallara uymayanların” bunun sonuçlarına katlanacağını ve "sonuçların çok sert olacağını” söyledi. Trump, "Önce Amerika” sloganını taşıyan imzaladığı ilk kararname ile ABD'nin ticaret açığının sorumlusu olarak görülen ülke ve ürünlerin listesinin çıkartılması talimatını verdi. Geçen yıl ABD'nin ticaret açığı 481 milyar dolar olarak kaydedildi. ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, bu incelemelerde yapılan suistimaller ve kuralların uygulanmasındaki ihmallerle ABD'nin görüşüne göre beklenen sonucu getirmeyen ticari ilişkilerin mercek altına alınacağını söyledi. Ross, ABD'nin ticaret açığının sorumlusu olarak Çin'in yanı sıra Kanada, Fransa, Meksika, Japonya, Almanya gibi ülkeleri gösterdi. Trump imzaladığı ikinci kararnamede ise ilgili kurumlara, ithal ürünler için ABD'nin nasıl daha yüksek gümrük ve harç bedeli talep edebileceğinin araştırılması talimatı verdi. DIŞ HABERLER