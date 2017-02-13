Trump vazgeçmiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, temyiz mahkemesinin kararını açıklamasının ardından ABD’ye girişlerin yüzde 72’sinin kendisinin seyahat yasağı getirdiği 7 Müslüman ülkenin vatandaşları tarafından yapıldığını belirtti. Trump, “2 Şubat ve 11 Şubat tarihleri arasında ABD’ye alınan göçmenlerin yüzde 72’si Suriye, Irak, Somali, İran, Sudan, Libya ve Yemen’den” ifadesini kullandı.

Başkan Trump, göreve geldikten kısa bir süre sonra 7 Müslüman ülke vatandaşlarına giriş yasağı getiren bir kararname imzalamıştı. Buna karşılık ise Washington eyaleti adına Başsavcı Robert Ferguson kararın aleyhine dava açarak, askıya alınmasına sebep olmuştu.

AA