Trump’a tepkiler yağıyor

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Paolo Gentiloni perşembe günü ortak bir açıklama yayınlayarak tarihi Paris İklim Anlaşması'nı yürürlüğe geçirme konusunda kararlı olduklarını ifade etti. Avrupalı üç lider anlaşmanın tekrar müzakere edilmeyeceği konusunda kesin bir inanca sahip olduklarını duyurdu.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron televizyondan yayınlanan açıklamasında "ABD bu akşam dünyaya sırtını dönmüştür” ifadelerini kullandı. Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert'in verdiği bilgilere göre Merkel Trump ile telefonda görüşerek karardan duyduğu üzüntüyü dile getirdi. İngiltere Başbakanı Theresa May ve Kanada Başbakanı Justin Trudeau da kararın hayal kırıklığı yarattığını ifade etti. Japonya ve Avustralya da ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmasından üzüntü duyduklarını ancak kendilerinin anlaşmaya bağlılıklarını sürdüreceklerini duyurdu.

Küresel bir gerileme

Çin'den yapılan açıklamada ABD'nin anlaşmadan çekilmesi "küresel bir gerileme” olarak tanımlandı. Çin resmi haber ajansı Şinhua'da yer alan yorumda Trump'ın "hemen herkesi üzerek” ABD'yi "kilit rol oynadığı tarihi küresel bir anlaşmadan koparttığı” ancak kararın "bir sürpriz olmadığı” belirtildi. Yorumda "Ancak Avrupa Birliği, Çin ve Hindistan'ın da aralarında olduğu diğer büyük oyuncular, ABD'nin fikir değiştirmesi karşısında çabaları artırma konusundaki istekliliklerini pekiştirmiştir” denildi. Trump'ın iklim kararını eleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Macron "ABD bu akşam dünyaya sırtını dönmüştür” dedi. DIŞ HABERLER