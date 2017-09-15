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Tunus'ta tartışmalı karar

İslam'a göre Müslüman bir kadının gayri müslim bir erkekle evlendirilmesi yasak. Tunus'ta Müslüman kadınların Müslüman olmayan erkeklerle evlenme yasağının kaldırıldığı belirtildi.

Tunus'ta tartışmalı karar

İslam'a göre Müslüman bir kadının gayri müslim bir erkekle evlendirilmesi yasak. Tunus'ta Müslüman kadınların Müslüman olmayan erkeklerle evlenme yasağının kaldırıldığı belirtildi.

15 Eylül 2017 Cuma 17:12
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Tunus'ta tartışmalı karar

Tunus hükümeti, 14 Eylül'de yaptığı açıklamada, on yıllardır süren ve Müslüman bir kadının, Müslüman olmayan bir erkekle evlenme yasağını kaldırdığını duyurdu. Yasağın kaldırılması bazı Müslüman din adamları tarafından tepkiyle karşılandı. Tunus Cumhurbaşkanı El Baci Kaid es Sibsi'nin, ‘hayat arkadaşlarını seçme' konusunda kadınlara eşit hakların sağlanması için değişikliğin yapılmasını talep ettiği kaydedildi.

Öte yandan Sibsi'nin, söz konusu değişikliğin 2014'te yürürlüğe giren yeni anayasa ile de uyumlu olacağını söylediği belirtildi. Mevcut yasalara göre Tunus'ta Müslüman erkekler, din değiştirmesine gerek olmadan başka dinden bir kadınla evlenme hakkına sahip. Fakat aynı hak kadınlar için geçerli değil. Sebsi, kuralların gözden geçirilip taslak hazırlanması için kadın avukat ve insan hakları aktivistlerinden oluşan bir komisyon kurmuştu. Yeni kurallara göre Tunuslu bir kadınla evlenmek isteyen Müslüman olmayan bir erkek, artık dinini değiştirmek zorunda kalmayacak. Öte yandan ülkenin önde gelen imam ve ilahiyatçılarının, yasağın kaldırılmasını kınadıklarına dair bir açıklama yayınladığı ve yeni kuralın ‘öğretilerin açıkça ihlali' olduğunu söyledikleri kaydedildi.
DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
TunusGayrimüslimIslam
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