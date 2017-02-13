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Tunus’a işkence suçlaması

Uluslararası Af Örgütü Tunus’ta güvenlik güçlerini vatandaşlara işkence ve kötü muamele yapmakla suçladı.

13 Şubat 2017 Pazartesi 16:33
Tunus’a işkence suçlaması

Uluslararası Af Örgütü’nün raporunda Tunus’ta polisin işkence ve keyfi muamelede bulunmasının gündelik hayatın bir parçası haline geldiği belirtildi. Raporda terörle mücadele gerekçesiyle güvenlik güçlerinin vatandaşlara ülkenin eski Devlet Başkanı Bin Ali dönemindekinden bile şiddetli davrandığı suçlamasında bulunuldu. Af Örgütü Kuzey Afrika Şubesi Başkanı Heba Morayef açıklamasında, “Rapor insan hakları ihlallerinin cezasız kalmasının şiddet kültürünü desteklediğini gösteriyor” dedi. Raporda çok sayıda vakada işkence, keyfi gözaltı ve tutuklamalar, ev aramaları ve seyahat yasakları uygulandığı vurgulandı. Af Örgütü rapor için konuşulan Tunusluların sopa ve hortumla dövülme, uykusuz bırakılma, elektro şoka maruz bırakılma ya da cinsel tacize uğrama gibi yöntemlerden bahsettiğini kaydetti. Kurbanların çoğu zaman kati gerekçeler olmaksızın dış görünüşleri, dini inançlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar ya da daha önce hapiste yatmaları nedeniyle gözaltına alındığı ileri sürüldü. DIŞ HABERLER

Anahtar Kelimeler:
Tunus’a Işkence Suçlaması
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